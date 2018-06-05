Tümerkan'ın BRTK Müdürlüğü görevinden alınma kararı hükümsüz

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 2015 yılında müdürlük yaptığı sırada Bakanlar Kurulu kararı ile görevden alınan Mete Tümerkan Yüksek Mahkeme tarafından görevine iade edildi.

Yüksek Mahkeme’nin bugün gerçekleçtirdiği oturumda okunan kararda Mete Tümerkan’ın 2015 yılında görevden alınması için yürürlüğe konulan kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verildi.

Bu karar ile Mete Tümerkan BRTK Müdürlüğü görevine geri dönebilecek.

Tümerkan’ın görevden alınmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının hükümsüz sayılmasının ardından hükümetin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

“Savunma hakkı verilmedi”

Yüksek Mahkeme’de okunan kararda Mete Tümerkan’a görevden alınma ve suçlamalara ilişkin bir savunma hakkı verilmediğine dikkat çekilerek Bakanlar Kurulu’nun Y(K-I)950-2015 numaralı kararının etkisiz ve hükümsüz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğurmayacağı ifade edildi.