Tunç: “Bu facianın yaşanmasında ihmali bulunanlar hesap verecek”

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin, "Her ne suretle olursa olsun, böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanların, ihmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Tunç, Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın tüm boyutlarıyla, büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bilgisini veren Adalet Bakanı Tunç, "Her ne suretle olursa olsun, böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanların, ihmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.