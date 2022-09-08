Tunç Devrini Kapattık, Taş Devri Başladı
08/09/2022
Hüseyin Ekmekci
Son yılların en büyük kaosu göstere göstere geldi. Öyle bir kaos ki, hem siyasette ciddi bir kirlenme yaratıyor, hem de yargıyla siyaseti karşı karşıya getiriyor. Bu kaostan çıkmanın tek yolu, meclis yeniden toplanacak, yeniden anayasaya aykırı bir yasa yapacak
Başka da bir çıkış yolu yok. Anayasa açık. Yüksek Mahkeme hiç zorlanmadı. Ne diyor Anayasa Mahkemesi: “Çoğunluğu elinde bulunduran güç, anayasaya rağmen karar üretemez…” Bu cümleleri, yasanın mecliste tartışıldığı günlerde de çok duyduk
Belediyeler reformu elbette gerekli. Ancak, 12 belediye ile başlayan, 13 olan, 16’da duracak derken, 18 belediye ile garagöze çevrilen belediyeler reformu, reform falan değil, kaostur. Öyle ki, siyaseti de kaosa sürükledi şimdi
Bu sabah itibarı ile yargı belediye başkanlarına “ödeme yapma”, muhtarlara ise, “ikamet izni verme” diyor. Kim, nasıl yönetecek bu ülkeyi? Kim nasıl çıkacak bu girdaptan merak ediyorum. Vakit kaybetmeden, yeni bir yasal düzenleme ile bu anomali ortadan kaldırılmalı
Hükümet kanadı, Mustafa Akıncı’nın “mücbir sebeple” görev süresinin uzatılmasına ses etmeyen yargının, bugün neden böyle bir karar verdiğini sorguluyor. Basit. “Yerel seçimler 4 yılda bir yapılır…” Siz parti içi kavgalarla reformu geciktirin, sonra da biz yine yargı tartışalım
Esas sorun aslında, hükümetin kendi, iç kavgalarından sıyrılamayarak, seçimleri Haziran 2022’ye yetiştirememesi. Bu rahatlık, bu “nasıl olsa hallederiz” tavrı, 12 belediye olacakken, 18’e kadar çıkabilme beceriksizliği bu gün yaşadığımız sorunun ana nedenidir
Bu ülke yönetilmiyor kardeşim, benim derdim de bu. Bana koyan da bu, beni kahreden de bu. Sosyal adaleti sağlayıp, fırsat eşitliğini önüne koyan, demokrasiye sahip çıkıp, anayasaya bağlılık yemini edenlerin, buna sahip çıkması bu memleketi düzlüğe çıkarır
Yetmedi, bir de UBP kurultayı var şimdi. Faiz Sucuoğlu, hiçbir şey söylemeyerek istifa etti dün. “Gene geleceğim” mesajı vermese de tam olarak, “buralardayım ve demokrasi mücadelem devam edecek” dedi. Biraz geç olmadı mı?
UBP kararını verdi, hafta sonu “Formula 1 aracı gibi” kurultaya gidiyor. 11 Eylül’de, nisap aranmadan, tek adaylı bir kurultay. UBP’de gelenek haline gelen bu “kansız” değişimler demokrasiyi de yaralıyor. Ancak, yine söyleyeceğim, Faiz beyden de bir kahraman çıkmaz
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