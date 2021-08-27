Tuncay: Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin desteğinize ihtiyacı var!

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay sosyal medyadan halka destek çağrısında bulundu. Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Halkın Seçimi Ödülü (Public Choice Award)'ne layık görüldüğünü belirterek vatandaşların oylamaya katılmasını sitedi.

Ali Tuncay'ın paylaşımı şöyle:

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin desteğinize ihtiyacı var!

Değerli dostlarımız. Bildiğiniz gibi Kültürel Miras Teknik Komitesi Europa Nostra ödülüne layık görülmüştü. Bu sefer en büyük ödül olan Halkın Seçimi Ödülü (Public Choice Award) için oyunuza ihtiyacımız var. Aşağıda verilen bağlantıya girerek ilk seçimi en çok oyu alacak olan Kültürel Miras Teknik Komitesi (Technical Committee on Cultural Heritage) olarak yapmanız, ikinci ve üçüncü seçimlerde ise sizin belirleyeceğiniz diğer adayları seçmeniz yeterli olacaktır. Son aşamada ise e-mailinize gelecek seçiminizi onaylamanızla birlikte oyunuz geçerli sayılacaktır. 5 Eylül 2021 tarihine kadar oy verebilirsiniz. Önemli olan ilk seçiminizin Kültürel Miras Teknik Komitesi olmasıdır. Desteğiniz kültürel mirasımızın korunması yönündeki çabalarımıza büyük bir destek olacaktır. Teşekkür ederim. https://vote.europanostra.org/...

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27/08/2021 15:27