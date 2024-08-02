Tuncay: “Limasol’daki Cami-i Kebir’de yürütülen restorasyon, İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin uhdesinde değil”

Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Limasol’daki Cami-i Kebir’de yürütülen restorasyonun, İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin uhdesinde bulunmadığını söyledi.

Tuncay, restorasyonun Güney Kıbrıs’ta Komite çalışmaları kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla yürütülen çalışmalardan biri de olmadığını belirterek, “Bahse konu faaliyet, Rum Eski Eserler Dairesi kontrolünde yürütülmekte olan bir çalışma olup, durumdan haberdar olduktan sonra Vakıflar İdaremizle istişare ederek Rum tarafından konuya ilişkin izahat ve bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Limasol’da bulunan Cami-i Kebirdeki türbelerin tahrip edildiği yönündeki haberle ilgili açıklama yaptı.

Tuncay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir gazetemizde bugün yer alan haberde, Limasol’daki Cami-i Kebir’in avlusunda bulunan tarihi türbelerin restorasyon çalışması altında yok edildiği, bu çalışmanın İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kontrolünde yapıldığı ifade edilmektedir. Limasol’daki Cami-i Kebir’de yürütülmekte olan restorasyon İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin uhdesinde bulunmamaktadır ve Güney Kıbrıs’ta Komite kapsamında UNDP aracılığıyla yürütülmekte olan çalışmalardan biri de değildir.

Bahse konu faaliyet, Rum Eski Eserler Dairesi kontrolünde yürütülmekte olan bir çalışma olup, durumdan haberdar olduktan sonra Vakıflar İdaremizle istişare ederek Rum tarafından konuya ilişkin izahat ve bilgi talep edilmiştir. Konu yakından takip edilmektedir.

2008 yılından beri faaliyetlerini sürdüren İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarını titizlikle yürütmekte ve eserlere dair projelerin uygulanmasına azami özen göstermektedir. Bilindiği üzere İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde yürütülmekte olan kültürel mirasımıza ait projeler, komitenin tespiti sonrasında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayıyla yürütülmektedir."