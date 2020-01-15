Tuncay: Tarihi ve mimari açıdan büyük öneme sahip

Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak konservasyon çalışmalarına devam ettiklerini belirtti

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15/01/2020
HK

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Tuncay: Tarihi ve mimari açıdan büyük öneme sahip

Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Başkanı Ali Tuncay, dün Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak konservasyon çalışmaları kapsamında Yeni Erenköy ve Boğaziçi köyüne ziyaret düzenlediklerini belirtti.

Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak Yeni Erenköy'de bulunan Archangelos Michael Kilisesi ve Boğaziçi köyünde bulunan Ayios Sergios&Vaccos Kilisesini ziyaret ettiklerini söyleyerek “Tarihi ve mimari özellikleri açısından büyük öneme sahip her iki esere de yeniden hayat vermekten mutluyuz.”dedi

15/01/2020 12:24
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TAGS: Kültürel Miras Teknik Komitesi, haber, kıbrus, kilise, eser Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Başkanı Ali Tuncay,
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