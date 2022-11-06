Tuncay’ın iki elinde kırık, kafatası ile burnunda çatlak var

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06/11/2022

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Tuncay’ın iki elinde kırık, kafatası ile burnunda çatlak var

 Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, kaza geçirdi. Tuncay, iki elinde kırık ve kafatası ile burnunda çatlak olduğunu açıkladı.

  Ali Tuncay, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

   Tuncay’ın paylaşımı şöyle:

   “Değerli arkadaşlar ufak bir kaza geçirdim. İki elimde kırık, kafatasım ve burnumda çatlak var. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarını bugün bayağı meşgul ettim ve etmeye devam ediyorum. Hepsine gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Merak etmeyin her şey iyi olacak inşallah...”

06/11/2022 22:26
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TAGS: Tuncay’ın iki elinde kırık, kafatası ile burnunda çatlak var
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