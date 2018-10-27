Tunceli'den Yürek Yakan Haber: 2 Asker Donarak Şehit Oldu...

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında, operasyonda soğuk hava ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 asker şehit oldu. Valilikten yapılan açıklamada askerlere 'hipotermi tanısı' konduğu söylendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JÖH timlerinin bir süredir Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı operasyon kapsamında Sarıyayla köyü kırsalına operasyon düzenledi. Tunceli bölgesinde son iki gündür kötü hava koşullarının etkili olması nedeniyle yüksek kesimlerde aşırı kar yağışının olmasından sonra hava sıcaklığı eksi 5 derecelere kadar indi.

Önceki gün, gece saatlerinden itibaren operasyon bölgesinde aşırı tipi ve sisin de etkili olmasıyla birlikte operasyon bölgesinde bulunan askerlerin aşırı donma tehlikesi yaşamaları üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

ŞEHİT ATEŞİ MERSİN’E DÜŞTÜ

Operasyonun sürdürüldüğü bölgeye sevk edilen helikopterle, donma tehlikesi geçiren 2 asker Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ile Feruh Dikmen yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu.

Şehit Türkel’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi’nde oturan ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, aileyi komşular ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. 1’i kız 2’i kardeşi olan şehit Türkel’in bekar olduğu, 2017 yılında göreve başladığı öğrenildi. Şehidin cenazesinin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimizin şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti.

Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” TUNCELİ,(DHA-İHA)