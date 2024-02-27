Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri, yapılıyor
Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri, 1-2 Mart’ta Arabahmet Kültür Evi’nde yapılıyor
27/02/2024
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Arkhe organizasyonunda Tarih, Kültür ve Bellek Günleri’nin birincisi, 1 ve 2 Mart'ta Arabahmet Kültür Evi’nde yapılıyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, güncel akademik ve bağımsız araştırmalar ile çalışmaları eleştirel bir perspektifle bir araya getirip ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen Tarih, Kültür ve Bellek Günleri yakın zamanda hayatını kaybeden Kıbrıslı arkeolog ve araştırmacı Tuncer Bağışkan’ın hatırasını yaşatmak için onun adına ithaf ediliyor.
1 Mart Cuma ve 2 Mart Cumartesi günü 10.30-18.30 saatleri arasında Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenecek ve iki farklı sempozyum (oturum) ve iki farklı atölyenin yer aldığı Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri halka açık olurken konuşmalar ve atölyeler iki farklı dile ayrılarak Türkçe ve İngilizce olarak sunulacak.
-Program
Tuncer Bağışkan Kültür Tarih ve Bellek Sempozyumu programı şöyle:
1 Mart 2024, Cuma
10:00 – Açılış Konuşması: LTB Başkanı Sn. Mehmet Harmancı
10:30 – “Tuncer Bağışkan üzerine söyleşi”
Konuşmacılar: Zekai Altan, Gaston Neocleous ve Sn. Selma Bolayır
Konuşma Dili: Türkçe & İngilizce
11:30 – "Toplumsal Bellek ve Bilgi Merkezleri"
Konuşmacı: Ejdan Sadrazam (KKTC Milli Arşivler ve Araştırma Dairesi Müdürü)
Konuşma Dili: Türkçe
12:30 – Ara
13:30 - “Creating CVAR”
Konuşmacı: Mrs. Rita Severis (Severis Foundation Director)
Konuşma Dili: İngilizce
15:00 – “Kültürel Miras Olarak Kent Belleği ve Müzeleşmesi”
Konuşmacı: Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı (Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı)
Konuşma Dili: Türkçe
16.30 – “Kültürel Miras Teknik Komitesi Tarihi Eserler Alanındaki İş Birliği Süreci”
Konuşmacı: Ali Tuncay (İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı)
2 Mart 2024, Cumartesi
Workshops / Atölyeler
10:00 – 12:00– “On Archiving”
Atölye Yürütücüleri: Holly Kunst ve Phivos Poullos
(CVAR: The Centre of Visual Arts and Research)
Atölye Dili: İngilizce
Atölye Katılım Sayısı: 15 Kişi
12:30 – 14:30: “Fotoğrafın Peşinde”
Atölye Yürütücüsü: İlkyaz Portakalcıoğlu
Atölye Dili: Türkçe
Kayıt İçin Arkhe Lefkoşa’nın 05391139582 numaralı telefonundan bize ulaşabilirsiniz.
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15:00 – 17:30: “Panel: Kültürel Çalışmalar Penceresinden”
Moderatör: Belkıs Ayhan Tarhan
Panel Dili: Türkçe
Konuşmacılar ve Konu Başlıkları
“Kültür, Tarih, Bellek: Kavramsal Notlar” Belkıs Ayhan Tarhan (Sosyolog)
“Kıbrıs'ta Tarihçi Olmak ve Tarih Eğitimi” Meltem Onurkan Samani (Tarihçi)
“Belge, Bellek, Belgesel” Ersan Ocak (Akademisyen & Belgesel Yönetmeni)
“Kıbrıs'ta Barış Aktivizminde Sembolizm: Sosyal Antropolojik Bir Analiz” Melek Kaptanoğlu