Tunus, AB’nin temmuzda imzalanan ''kapsamlı iş birliği mutabakat zaptına'' uymadığını savundu

Tunus, Avrupa Birliği’nin (AB), temmuz ayında imzalanan kapsamlı iş birliği mutabakat zaptına uymadığını savunarak, bu yüzden AB’nin açıkladığı 127 milyon avroluk para yardımını kabul etmeyeceğini duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said’in görüşmenin ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunduğu aktarılan açıklamada, Said'in, “AB’nin geçtiğimiz günlerde teklif ettiği para yardımını, yapılan kapsamlı işbirliğini ön gören mutabakat zaptına ve Tunus-İtalya girişimi olan Roma’daki uluslararası düzensiz göç konferansının ruhuna aykırı olduğu için kabul etmiyoruz.” şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Tunus’un AB ile düzensiz göç ile mücadelede iş birliğini kabul ettiğini belirtilen Said, Tunus’un ve halkının sadakaya değil desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

AB, 22 Eylül’de Tunus'a 67 milyon avrosu düzensiz göçle mücadelede kullanılmak üzere toplam 127 milyon avroluk destek paketini açıklamıştı.

Destek paketinin açıklanmasının ardından AB Komisyonundan bir heyetin Tunus’a resmi ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.

AB’nin destek paketini açıklamasının ardından 26 Eylül’de Cumhurbaşkanı Said, AB Komisyonu heyetinin Tunus’a yapacağı ziyaretin ertelenmesi için Dışişleri Bakanı Ammar’a talimat vermişti.

Tunus ile AB, 16 Temmuz’da kapsamlı iş birliği mutabakat zaptı imzalamıştı. Mutabakat zaptına göre, AB’nin, Tunuslu gençlerin eğitiminde, AB ile Tunus arasında ticareti geliştirmede ve düzensiz göçle mücadelede kullanılmak üzere tedrici olarak Tunus’a 1 milyar avro civarında destek sağlayacağı açıklanmıştı.