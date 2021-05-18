Tunus açıklarında tekne battı: 60 göçmen kayıp

Tunus'un Zarzis kenti açıklarında umut yolculuğuna çıkan ve Avrupa'ya geçmeye çalışan yaklaşık 90 göçmenin bulunduğu teknenin battığı, şu ana kadar bölgedeki kargo gemileri ile sahil güvenlik ekiplerinin 30 göçmeni kurtardığı belirtildi.

Yapılan açıklamada kurtulanlardan edinilen bilgiye göre en az 60 göçmenin kaybolduğu Tunus ve Malta arasındaki bölgede denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Bölgede Uluslararası Göç Örgütü’ne ait sivil arama kurtarma gemilerinin de kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



18/05/2021 17:50