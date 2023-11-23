Tunuslu aktris Sabri, Gazze’deki açlığı protesto için BM İyi Niyet Elçiliğinden istifa etti

Tunuslu oyuncu Hind Sabri, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de yaşayan insanlara karşı “açlığın bir savaş silahı” olarak kullanılmasını protesto etmek için Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı İyi Niyet Elçiliğinden istifa etti.

Tunuslu oyuncu, X platformundaki hesabından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sabri, “Dünya çapında 13 yıldır sürdürdüğüm insani yardım çalışmalarının ardından, Dünya Gıda Programındaki görevimden istifa ettim. BM’deki İyi Niyetle Elçiliğinden ayrıldığımı derin bir üzüntüyle duyuruyorum.” ifadelerini kullandı.

İstifasıyla, Dünya Gıda Programındaki yetkililere sesini güçlü bir şekilde duyurmayı hedeflediğini vurgulayan Sabri, şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımızla beraber, geçmişte başarılı bir şekilde çalıştığımız gibi Gazzeli çocuklar için de acil yardım çağrısı yapılmasını istedik. Gazze Şeridi’ndeki insani ateşkes sağlanması ve açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını önlemek için Dünya Gıda Programının gücünden faydalanmasını talep ediyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Dünya Gıda programındaki fedakar meslektaşlarımla çocuklara karşı her zaman yaptığımız yardımı Gazzeli çocuklara karşı görevlerimizi çaresizce tam olarak yerine getiremediğimizi paylaşmıştım. Ancak son 46 günde açlık ve kuşatma Gazze’deki 2 milyondan fazla sivile karşı silah olarak kullanıldı. Gazze’deki anne ve babalar, yaşlılar ezici savaş makinesine karşı hiçbir şey yapamıyor. Ölümün kuşattığı sivillere kimse merhamet etmiyor.”

Mesleğini Mısır’da sürdüren ve 30’un üzerinde film ile onlarca dizide rol alan 44 yaşındaki Tunuslu aktris Sabri, Arap dünyasının önde gelen oyuncuları arasında bulunuyor.

-İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.