Tunus’ta devlete ait petrol dağıtım şirketinde yangın çıktı: 25 yaralı

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14/03/2024

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Tunus’ta devlete ait petrol dağıtım şirketinde yangın çıktı: 25 yaralı

Tunus’ta Ulusal Petrol Dağıtım Şirketine (AGIL) bağlı gaz deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 25 işçinin yaralandığı bildirildi.

Tunus Sanayi ve Maden Bakanlığı, yangına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, başkent Tunus’un güneyinde yer alan Ben Arus kentinde AGIL’e ait gaz dağıtım deposunda sabah saatlerinde çıkan yangının sivil savunma ekiplerince kontrol altına alındığı, yangın sonucu 25 işçinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 4’ünün yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü aktarıldı.

Açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

14/03/2024 15:12
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TAGS: Tunus
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