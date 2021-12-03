Tunus'ta ilk kez Omicron görüldü

Tunus'ta bir kişide COVID-19'un Omicron varyantına rastlandığı duyuruldu. Söz konusu vaka, karantinaya alındı.

Tunus Sağlık Bakanı Ali Murabıt, salgındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Murabıt, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen 23 yaşındaki bir yolcuda Omicron varyantı tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu kişi COVID-19 hastaları için ayrılan bir yerleşkede karantinaya alındı.

Resmi açıklamalara göre, Tunus'ta bugüne kadar COVID-19 nedeniyle 25 bin 328 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 717 bin 908 oldu.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede, iki doz aşı yaptıranların sayısı ise 4 milyon 22 bin 471'e ulaştı.

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03/12/2021 21:09