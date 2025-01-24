Tüp gaz fiyatlarına artış

10 kiloluk tüp gazın fiyatı 30 TL artırılarak 500 TL oldu.

Resmi Gazete’de dün yayınlanan emirnameye göre, diğer miktarlardaki gazın kilogram fiyatı KDV dahil 50 TL’yi geçmeyecek.

İthalatçı şirketlerin azami satış fiyatı KDV hariç 288,19 TL, dağıtım şirketleri için KDV dahil 393 TL, bayiler için 474 TL olarak belirlendi.

Taşıma maliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, bayiler 10 kilogramlık tüp gaz için her 10 kilometrede 1,5 TL taşıma payı alabilecek.