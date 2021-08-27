Tüp gaz resmen 107 TL

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Tüp gazda sorunun çözüldüğünü ve satış fiyatının 107 TL olduğunu açıkladı.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

TÜP GAZDA SORUN ÇÖZÜLDÜ...

Bugün bütün gün Müsteşarımın yaptığı müzakereler neticesinde tüp gaz sorunu çözülmüştür... Ülkeye gaz tedariki yapan iki firma da dağıtıma başlamıştır. Satış fiyatı Bakanlığımızın belirlediği fiyat olan 107 TL dir. Bu neticeyi alırken gaza ulaşmakta sıkıntı çeken değerli vatandaşlarımızdan özür dileriz.

Bu habere tepkiniz:



27/08/2021 16:13