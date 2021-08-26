Tüp gaz zammında ‘tüp’ paniği

Ülkede yaşanan tüp gaz zammı problemi nedeniyle vatandaşlar piyasada gaz bulamaz duruma geldi. Bir çok vatandaş geçici bir formül olarak Güney Kıbrıs’tan tüp almak zorunda kalınca bu kez de başka bir sorun daha gün yüzüne çıktı.

Ülkede yasal olarak 10 yıldan eski tüp gaz kullanılması yasak olduğu için bir çok firmanın vatandaşa ulaştırdığı tüp yeni.

Ancak güneyde bu durum böyle değil. Güneydeki tüp gazların eski olması nedeniyle Güneyden değiş tokuş yapılan tüplerde yeni tüp verilip eski tüp alınıyor. Bu da ülkeye eski tüplerin girmesine neden oluyor.

Hal böyle olunca tüp gaz satışı yapan firmalar ciddi bir sıkıntıya girmiş oldu. Hem halkın sağlığı açısından hem de tüplerin eskiliğinden endişe eden firmalar bir tedbir alınmasını istedi.

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26/08/2021 10:23