Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Akaryakıt Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, tüp gaza 17 TL zam yapılıyor. Akaryakıt birimi yaptığı açıklamada Dünya’da yaşanan gaz sıkıntısı ve döviz deki yükselişle ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu fiyat ayarlanmasına mecbur kalındığı belirtildi.

Akaryakıt birimi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi : “Tüp gaz için talep edilen 30 TL’lik zam Bakanlık tarafından kabul görmemiş yapılan müzakereler neticesinde tüpgaza 17 TL’lik bir fiyat ayarlaması Bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.”

Bu süreçte gaza zam yapılacağını öğrenen ve piyasaya tüpgaz sürmeyip stokçuluk yapan firmalar tespit edilip aleyhlerine işlem yapıldığı belirtildi.

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25/08/2021 14:10