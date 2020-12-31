Tüp Gazda İndirim!

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, tüp gaza 5 TL indirim yapıldığını açıkladı. Arıklı, 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüp gazın 85 TL’den satılacağını duyurdu.

Arıklı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

Hükümete geldiğimiz andan itibaren dar gelirlileri rahatlatmak adına piyasayı ucuzlatmak için çalışmalar başlattık...

Ticaret Odası ve Tedarikçiler Birliği yöneticileri ile görüştük.

Uygulama konusunda Belediyeler Birliği ile tam bir mutabakat sağladık...

Bu arada "Denetimli Mal" kapsamına alacağımız Tüpgaz konusunda görüştüğümüz İthalatçı firmalar büyük bir özveri göstererek fiyatlarında 5 TL indirim yapmayı kabul ettiler.

Buna göre 2 Ocak 2021 Cumartesiden itibaren Tüpgazları 85 TL den satılacak.

Böylece yeni yıla küçücükte olsa bir indirim ile girmiş olacağız.

Bu konuda bizden desteğini esirgemeyen Başbakan Sayın Ersan Saner'e, Tüpgaz ithalatçısı firmalarımıza ve iş başına geldiğimiz andan itibaren gece gündüz çalışan Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.

Halkımızın yeni yılını kutluyor ve Coronasız bir 2021 diliyorum.

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31/12/2020 16:11