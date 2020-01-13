Tüp Gazda Zam Muamması

10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 66 TL’den 70 TL'ye çıkarılıyor. Ülkemizde üç firma tarafından piyasaya sürülen tüp gazın maliyet fiyatının yeniden hesaplandığı ve 66'den 70 TL'ye çıkarılması için görüş birliğine varıldığı öğrenildi.

Koop- Gaz henüz zammı devreye koymazken, Jet- Gaz ve İnter Gaz'ın ise en geç Çarşamba'dan itibaren zamlı olarak piyasaya ürün satacağı öğrenildi.

Koop- Gaz ise yeni fiyatı Çarşamba gününden itibaren devreye koymak için prensip kararı aldı.

13/01/2020 12:59