Turabi Çamkıran yoğun bakıma alındığını duyurdu

Yaşadığı sakatlık ardından Survivor adasına veda eden Turabi Çamkıran, son paylaşımında apar topar yoğun bakıma alındığını söyleyerek sevenlerini korkuttu.

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Turabi, ‘’Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık. Ağır enfeksiyon kapmışım. Ciğer iflas etmek üzereymiş.’’ ifadelerini kullandı.

İkinci bir paylaşımda yapan Çamkıran; "Ölmez sağ kalırsam kesinlikle dönem işlerinde olmalıyım. Şöyle kılıçlı, kalkanlı bir rol olsa iyi olmaz mıydı?" cümlelerini kullandı.