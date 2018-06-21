Turabi Survivor'dan elendi mi?

Dün akşam Survivor'da heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Bunların İlki Kıbrıs biletini garantileyen ismin belli olmasıydı. Adem ve Nagihan'ın yarıştığı sembol oyununu kazanan isim Kıbrıs final koltuğunu garantileyecekti. Adem gösterdiği performans ile Nagihan'ı mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantajın sahibi oldu ve Kıbrıs'ta final koltuğunu garantileyen ilk isim oldu.

Survivor'da bir de dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu yarışmanın kazananları ise Anıl ve Nagihan oldu. İlk eleme adayı Turabi olurken, Anıl, Hakan'ın adını söyledi. Nagihan ise Murat'ın adını söyleyerek haftanın eleme adaylarını belirledi. Cuma akşamı yapılacak olan elemede Hakan, Turabi ve Murat elenme adayları olarak SMS sonuçlarına göre adaya veda edecek.

TURABİ ELENDİ Mİ? ACUN ILICALI AÇIKLADI

Turabi elendi mi sorusunun cevabı seyircilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyordu. Bir süredir yarışlara katılamayan ve bu nedenle yarış alanına da gelemeyen Turabi için 'Turabi elendi mi' sorusunun cevabı internette sıkça cevap aradı. Acun Ilıcalı bir süredir beklenen Turabi kararını açıkladı. Peki Turabi elendi mi?

Turabi hakkındaki karar doktorların verdiği rapor ile açıklığa kavuştu. Bu karara göre Turabi elenmedi fakat oyunlara katılamayacağı final haftası boyunca sadece bir oyunda oynayabileceği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte Acun Ilıcalı'nın Turabi hakkında söyledikleri

Acun Ilıcalı'nın doktor Metin Kuş'un verdiği raporun, Türkiye'deki hekimlerle de paylaşıldığını ve görüşmeler sonrasında kararın verildiğini açıkladı. 'Metin ağabeyin açıklamasına göre, şuan da vücudunda olan sakatlığın durumu oyunlarda oynamana müsade etmiyor. Bu kesin bir sonuç şuanda senin omurganı kalçaya bağlayan kemiğinde bir kırık var. Doktorlarımızın raporlarına göre bu kırığın daha fazla zorlanması halinde daha ağır bir hasar oluşma riski var. Doktorlarımızın yaptıkları kesin değerlendirme sonrasında aldığımız karar şu, bundan sonraki hiç bir fiziksel oyunda oynamayacaksın.

Çok üzüldüğünü biliyorum inan biz de çok üzgünüz burada her hangibir sinirsel geçiş noktası olduğu için. Her hangibir zorlamada hayati risk taşındığı için bu yüzden oynamana izin vermemiz mümkün değil. Oynayabileceğin tek oyun önümüzdeki günlerdeki büyük ödül oyunu o da oturarak oynayabileceğiniz bir oyun olduğu için. O oyun da heralde senin oynayabileceğin son oyun olacak. Senin Survivor'daki oyun bölümün tamamlanmış oldu diyebiliriz.

İkinci bölümle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor şaun da. Tabi yarışamayacaksın, dokunulmazlık oyunlarında da oynamayacaksın, fiziksel bir performansta sergileyemeyeceksin. Bununla ilgili kararımımız şöyle. Biz şimdiye kadar Survivor'daki sakatlıklarda bir ayın üzerinde olduğu zaman, eğer bir aydan fazla bir süre oyunlara katılamayacaksa yarışmacı bunun toparlanma süresininde aynı şekilde belli bir süre alacağı için yarışmacılarımızdan veda etmek zorunda kaldığımız isimler oldu. Senin durumun bu kapsama girmiyor. Oynayamayacağın gün sayısı en fazla 15 gün olabilir. Onun dışında sevenlerinin verdikleri oylar var, orada bir değerlendirme var. Bu durumda seni oyun dışı bırakmamız söz konusu olamaz. Bu tip olayları daha önce yaşamıştık, bu tip durumlarda yarışmacımızı elemiyoruz takdiri seyircimize bırakıyoruz.' diyerek Turabi konusundaki son durumu açıkladı