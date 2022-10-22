Turabi'den Survivor Açıklaması

Survivor'da iki şampiyonluğu bulunan Turabi Çamkıran'ın bu sene yarışmaya katılıp katılmayacağı merak konusu.

Çamkıran'a bu yıl yarışmaya katılıp katılmayacağı sorusu yöneltildi. Twitter üzerinden açıklama yapan "Turbo" lakaplı yarışmacı yeniden yarışmaya katılacağının sinyalini verdi.

Survivor kadrosu merak edilirken eski yarışmacı Turabi, "Survivor'a geliyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesin geliyorum Survivor'a. Elbet bir gün geleceğim. Bugün sokaklarda hayat mücadelemi verirken hayalini kurduğum hayattan daha güzel bir hayat yaşıyorum. Ve bu hayatı Survivor'a borçluyum. Reality TV show kariyerimin jübilesini Survivor'da yapacağım."

Turabi geçen yılın başlarında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, Survivor sürprizlerle dolu. Acun abi de ters köşe yapmayı herkesten iyi biliyor. Bu sezon mu olur, son aylarda mı olur, yoksa önümüzdeki sezon mu olur bilmem..." demişti.

Ardından Surivor All Star'a alınmayınca sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulunan eski Survivor şampiyonu Turabi, yarışmacıları eleştirmişti.

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22/10/2022 14:35