Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması

Survivor 2024 yılında All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki sezon yarışmada olacağını duyurduğu isimler arasında yer alan Turabi sosyal medya hesabından bastonlu pozunu yayınladı. Kısa süre önce kaza geçiren Turabi, sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Yarıştığı dönemde performansı, sözleri ve tartışmalarıyla Survivor’a damga vuran Turabi Çamkıran All Star sezonu yarışmacıları arasına da katıldı.

Instagram hesabından rakiplerine seslenen Turabi, "Valla Acun abi beni aradığın zaman, sağlığımdan dolayı aldığım ilaçların etkisinden de olsa gerek Survivor All Star'ı, finalden sonra da gençliğimden beri hayalim olan Acun Firarda'yı, Turbo Firarda olarak sunmamı istediğini sanmıştım."

'KESİNLİKLE HAKLISIN'

"Meğerse All Star'a davet etmişsin beni. Valla kusura bakma abi, benim buradaki Hollywood hayatımı bırakıp, oradaki açlığa geleceğimi sanıyorsan… Kesinlikle haklısın" demişti.

Turabi, şöyle devam etmişti:

"Bir de rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler. Tüm şampiyonları da davet et lütfen. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler!"

"Ve yeni bir iddiaya ne dersin!? Adını sen koy. Benim için fark etmez. Günün sonunda yarışmayı da iddiayı da kazanan ben olacağım. Survivor All Star'a gelmemi kıskananlar kudurduktan hemen sonra bu adresten bana ulaşabilirler… Çatla da patla nokta kom."

Yarıştığı dönemde performansı, sözleri ve tartışmalarıyla Survivor’a damga vuran Turabi Çamkıran All Star sezonu yarışmacıları arasına da katıldı.

'BASTONDAN KURTULACAĞIM İNŞALLAH'

Turabi henüz sağlık sorunlarını atlatabilmiş değil. Bastonlu halini paylaşan Turabi "Aralık ayının ilk haftaları bastondan kurtulacağım inşallah. Fizik tedavi sürecim iyi ilerliyor. Ocakta eski sağlığıma kavuşacağımı söylüyor doktorum" dedi.

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Profesyonel olarak “Muay Thai” yerinde öğrenme isteği ile Tayland’a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı.

2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star’a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.

"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı.

2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3’te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.