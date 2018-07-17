Turabi'nin acı günü

Bu yıl 3. kez katıldığı Survivor 2018’de de başarılı bir performans sergileyen Turabi Çamkıran’ın dedesi vefat etti. Yarışmadaki perfonmasıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Turabi Çamkıran’ın dedesi vefat etti. Çamkıran dedesinin vefatını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

“MEKANIN CENNET OLSUN DEDEM”

Dedesinin vefatını sosyal medya üzerinden duyaran Turabi Çamkıran paylaşımına, “Hayat dediğin iki kelime hoşgeldin, güle güle. Mekanın cennet olsun dedem” notunu yazdı.