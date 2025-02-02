Turabi’nin yeni şarkısı tepki çekti

Los Angeles’ta yaşanan yangın felaketinde evini, arabasını ve tüm eşyalarını kaybettiğini açıklayan Turabi Çamkıran, zorluklara rağmen yeni bir başlangıç yapacağını duyurmuştu. Son olarak Instagram hesabından İngilizce bir şarkı paylaşan Turabi, bu kez müzik kariyeriyle adından söz ettirdi.

Ancak "erotik-arabesk" olarak tanımlanan ve cinsiyetçi ifadeler içerdiği iddia edilen şarkı, sosyal medyada ikiye bölünmeye neden oldu. Kimi kullanıcılar Turabi’yi desteklerken, kimi ise şarkının rahatsız edici olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.