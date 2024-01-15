TURAK YÖDAK’ı ziyaret etti

TC Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) Başkanı Muharrem Tuna, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’yı ziyaret etti.

Türkiye’de Turizm alanında Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen tek akreditasyon kurulu olan TURAK’ın YÖDAK ziyaretinin, KKTC'deki turizm eğitimi kalitesini artırmaya yönelik ortak çalışmalar kapsamında önemli bir adım olduğu kaydedildi.

TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ve temsilcilerinin KKTC üniversitelerinin turizm eğitimi programlarına yönelik görüş ve önerilerini paylaştığı ziyarette, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı ve YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen de, gerçekleşmesi planlanan iş birliğini, turizm sektörüne nitelikli profesyoneller kazandırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan TURAK Başkanı Muharrem Tuna, KKTC’de Turizm İşletmeciliği, Turizm Otelcilik, Gastronomi ve Mutfak Sanatları gibi ilgili programlara sahip üniversitelerin TURAK’a başvuran üniversitelerin turizm programlarıyla akreditasyonun başlatılabileceğini kaydetti

YÖDAK Başkanı Avcı ise, TURAK ile uyum ve koordine içinde olmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, ilk günden itibaren hedefin eğitimde kalitenin daha üst noktalara taşınması olduğunu, TURAK ile gerçekleşen görüşmenin bu hedef için de çok önemli olduğunu söyledi.