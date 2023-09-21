Tural, BigChefs’e övgü yağdırdı…

Edebiyat öğretmeni, şair-yazar, TV sunucusu Ayşe Tural, Lefkoşa’da fark yaratan mekanlardan olan BigChefs’e övgü yağdırdı. Geçtiğimiz günlerde “Hayatın İçinden” kitabının imza etkinliğini BigChefs’te gerçekleştirdiklerini ifade edem Tural, “Gördüğüm bir mekandı ama iç taraftaki etkinlik salonunu, duvarı boydan boya kaplayan kocaman kütüphanesini, üst kattaki toplantı odasını hiç görmemiştim. Mekanın dizaynı gerçekten olağanüstüydü. Elbette bayıldım” ifadelerini kullandı.

Ayşe Tural, mekanın sahibi Özalp Nailer, kızı Merve Nailer ve mekanın müdürü Reşit beye teşekkür etti.

Ayşe Tural’ın paylaşımı şöyle:

Ĺefkoşa, Yenişehir’deki BigChefs’e bu yıl “ Dünya Kadınlar Günü” nde TMK’lı arkadaşlarımızla yemeğe gitmiştik.

Ana cadde üstünde, son derece temiz, kaliteli ve ferah bir yerdi.

Biliyorsunuz ben yıllardır Dilhan Offset ile çalışıyorum. Kitaplarımı onlar basıyor. Kendileriyle çalışmak gerçekten çok keyifli… Emeklerine sağlık diyorum.

Kitaplarımı bana teslim ettikleri gün Naim Dilhan “ Hocam ben sizin İmza Gününüz için bir yer düşündüm. Gelin bir bakalım. Beğenirseniz orada yapın “ dedi. Hemen gittik.

Gördüğüm bir mekandı ama iç taraftaki etkinlik salonunu, duvarı boydan boya kaplayan kocaman kütüphanesini, üst kattaki toplantı odasını hiç görmemiştim. Mekanın dizaynı gerçekten olağanüstüydü. Elbette bayıldım.

Hemen orada mekan sahibi güler yüzlü harika insan Özalp Nailer, kızı halkla ilişkiler müdürü Merve Nailer ve mekanın müdürü Reşit beyle tanıştık. Mini bir toplantı ile işi bağladık.

Bugün gittiğimde sevgili Reşit bey, öngörüsü ve başarılı kimliği ile yapılması gereken her şeyi hazırlatmıştı.

Oturma biçimi, masaya yakışan çiçekler ve konuşma köşesi mükemmeldi. “ İstediğiniz başka bir şey varsa lütfen söyleyin hemen yapalım “ dedi.

Gerek yoktu. Her şey düşündüğümden daha güzeldi. Çalışanlarından Efe’yi benim emrime verdi adeta. Efe de Yakın Doğu Üniversitesi’nde Edebiyat Bölümü 3. sınıf öğrencisiymiş. Kırşehirli… Masaya kitapları birlikte yerleştirdik.

İpek Denizli’nin gelişiyle başladı etkinliğimiz… Gerisi akın akın gelen davetlilerimdi… Sürpriz gelişler de oldu.

Bu harika mekan İçin kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Lefkoşa’da yemek yenen yer olma özelliğine kültür/ sanatla iç içe bir mekan özelliğini de ekleyen BİGCEFS’i gönülden kutluyorum.

Kültür ve sanatın her dalına kapılarını açan mekanı bundan sonra sık sık ziyaret edeceğim…

Ayşe TURAL