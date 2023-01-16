Turan Aksoy’un ‘Bütün Cinler’ sergisi 19 Ocak'ta açılacak

Art Rooms Galeri, Turan Aksoy’un Bütün Cinler sergisiyle 2023 yılının ilk sergisine evsahipliği yapacak.

Turan Aksoy’un Art Rooms Galeri’de yer alan Bütün Cinler isimli sergisinde, sanatçının farklı dönemlerde ürettiği, aşk ve cinsellik temalı Aldanış Resimleri, Kadınlar, Biblo Resimler, Işıltılı Şey, Cinsellikle İlgili Hafızamın Kısa Tarihi serilerinden örneklerin yanı sıra bazı 3 boyutlu işler ve son dönem dijital resimleri yer alıyor. Sergi, tematik açıdan birbiriyle ilişkili, farklı disiplinlerden işleri, sergi mekânında ilişkilendirilerek bir araya getiriyor. Genel olarak sanat pratiğinde pentür, video, heykel, enstalasyon gibi çok disiplinli bir yol izleyen sanatçı son dönem çalışmalarında da dijital boyamayı kullanıyor.

Aksoy’un kavramsal odaklı seçkisi, sanatçının hayata, zamana, mekânsal değişimlere, aşka, aşkın ötekibedenle kurduğu düşe bakışını ve sanatçının içsel hesaplaşmalarını yansıtıyor. Birbiriyle bağlantılı konuları bir araya getiren Bütün Cinler sergisi sanatçının gözlem-ciliğini, hayal-ciliğini ve ifade-ciliğini gösterebilme gücünü taşıyor.

19 Ocak Perşembe, saat 18.30’da düzenlenecek açılış kokteyli ile sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 22 Mart 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bu habere tepkiniz:



16/01/2023 10:40