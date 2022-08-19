Turan Bilimler Akademisi ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ankara’da merkezi bulunan Turan Bilimler Akademisi ile Lefke Yardım ve Halk Derneği arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde ve KKTC’de ortak yürütülebilecek sosyal ve kültürel faaliyetlerin çoğaltılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolü, Turan Bilimler Akademisi Genel Başkanı Ayhan Akın ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emel Yılmaz imzaladı.

Lefke Yardım ve Halk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre; Türkiye ve KKTC sınırları içinde yaşayan tüm bireyleri kapsayacak şekilde sosyal ve kültürel çalışmaları çoğaltmak amacıyla iş birliği yapıldı.

Emel Yılmaz; Ankara’da merkezi bulunan ve Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren Turan Bilimleri Akademisi ile imzaladıkları protokol sayesinde ortak düzenlenecek konferans ve seminerlerle akademik düzeyde sosyal ve kültürel çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini vurguladı.

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19/08/2022 13:39