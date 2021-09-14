Türeci ve Şahin’den açıklama: Covid-19 mutasyona uğramaya devam edecek

ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, İngiliz The Times gazetesine konuştu.



Corona virüsün varyantları ile ilgili konuşan bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.



‘AŞILAR, VİRÜSÜN SALDIRACAĞI YERLERDE GEÇİŞİ ENGELLİYOR’



Varyantlar üzerine sorulan soruya Şahin, “Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz” derken, “Şu an kullanılan aşılar corona virüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor” diye konuştu.



Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir” şeklinde konuştu.

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14/09/2021 16:51