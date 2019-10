Turgay Avcı: ''Barış Pınarı'' harekatını selamlıyorum

KKTC Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı "Türkiye’nin bölgede güveni, huzuru ve barışı sağlamak için başlattığı “Barış Pınarı” harekatını selamlıyorum" dedi.

Turgay Avcı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye’yi ve bölgeyi 40 yılı aşkın bir süredir kan gölüne çeviren ve hemen her ülkenin terör listesinin başında yer alan örgütlere karşı başlattığı sınır ötesi “Barış Pınarı” harekatı, sınırlarını ve halkını korumak kararlılığındaki her ülkenin yaptığı ve meşruluğu tartışılamaz bir inisiyatiftir. Temennim kahraman Mehmetçik’in mümkün olduğu kadar az kayıpla bu operasyonda başarıya ulaşaması ve terörün bölgeden kökünün kazınmasıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak, Türkiye’nin bölgede güveni, huzuru ve barışı sağlamak için başlattığı “Barış Pınarı” harekatını selamlıyorum. Herkesi harekatın meşruluğunu ve haklılığını tartışmanın terör örgütlerinin arzu ettiği bir durum olduğunu akıllardan çıkarmamaya davet ediyorum. Anavatan Türkiye'nin her dönemde EOKA terör örgütü ve günümüz uzantılarına karşı Kıbrıs Türk halkının tartışmasız yanında olduğu gibi , Kıbrıs Türk halkının da manen Anavatan Türkiye'nin yanında olduğuna inancım tamdır.

13/10/2019 17:44