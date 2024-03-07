Turgay Avcı Haber Kıbrıs’a konuştu: İfadeye çağırıldığım dahi yalan!

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada polis tarafından tutuklandığı ya da ifadeye çağırıldığı haberlerinin tamamen yalan olduğunu söyledi. Avcı, “İfadeye dahi çağırılmadım, ama tutuklandım diye haberler çıkıyor. Bu tamamen uzun süredir bana karşı yürütülen ve merkezi belli olan bir çevrenin karalama adımından başka bir şey değildi” dedi. Avcı, dün mahkemeye konu olan, Cyprus Massachuttes Centre of Innovation eğitim kurumunu denetlemeye gittiklerini belirtti. Üniversite izni olmayan ancak buna rağmen Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi’nde (YÖKAS) kaydı bulunan okulu denetlediklerini belirten Avcı, bu okulla ilgili denetimlerde mahkeme emri ile polisin de yer aldığını söyleyerek, “sapla saman iyice karıştı, art niyetli olanlar üzerime saldırmak için bu fırsatı kaçırmadı” ifadesini kullandı.

Bu habere tepkiniz:

