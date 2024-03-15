Turgay Avcı istifasını sundu!

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15/03/2024

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Turgay Avcı istifasını sundu!

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı, istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Turgay Avcı’nın ismi Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturmaya karışmış polis okuldan 10 bin dolar para aldığını iddia etmişti.

Avcı’nın teminatla serbest bırakılması sonrası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisini istifa etmeye davet etmişti.

Tatar, YÖDAK Başkanı Avcı’nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kurulu’na da başvuru yapmıştı.

15/03/2024 10:33
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TAGS: Turgay Avcı istifasını sundu!
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