Turgay Avcı: Yalan haberlerle ilgili yasal işlem başlatılacak

Tutuklandığı iddia edilen YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı açıklama yaptı.

Avcı'nın açıklaması şöyle: “Gıynık Gazetesi”, “Bağımsız Gazete”, “Özgür Gazete”, “Kıbrıs Türk Haber” ve “Serdinç Maypa” isimli yayın organlarında çıkan tutuklandığıma ve/veya tutuklama talebiyle polis karakoluna götürüldüğüme dair çıkan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadiğını, aleyhimde yürütülen asılsız ve mesnetsiz karalama kampanyasının bir parçası olarak ortaya atılan yalan haberler olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarım. Söz konusu yayın organları ve bu ve/veya benzeri minvalde yalan ve/veya gerçek dışı haber yapan tüm yayın organlarına karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatılacağının bilinmesini isterim. Saygılarımla