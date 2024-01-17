Turgay Başyayla, ''Lezzetli Tavsiye'' bu hafta KKTC'de

Türkiye’nin sevilen Halk Müziği sanatçısı ve TRT program yapımcısı Turgay Başyayla, “Lezzetli Tavsiye” programının 2 programını KKTC’de çekti.

20 ve 27 Ocak’ta TRT ekranlarında yayınlanacak programda KKTC, Kıbrıs Türk kültürü ve mutfağı tanıtılacak.

Üniveriste eğitimini Doğu Akdeniz Üniveristesi’nde tamamlayan Başyayla, ülke tantımına katkı koymaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başyayla, “Kıbrıs’ı çok seviyorum. Üniveriste yıllarım burada geçti ve çok özlüyorum. Adayı, halkını, kültürünü çok seviyorum. 19 yıldır devam eden ‘Lezzetli Tavsiye’ adlı gastronomi ve gezi programı var. Burayı tanıtmak istedim” dedi.

Turgay Başyayla, tarihi , kültürel zenginlikleri, doğal güzelikleri, denizi, kumu, güneşi ve zengin gastronomisiyle çok önemli değerlere sahip olan KKTC’nin dar turizm kalıpları içine sıkışmasının çok büyük bir haksızlık olduğunu vurguladı.

Başyayla, “Ada turizmi dar kalıpta sıkışmamalı.Türkiye’de turizmi çeşitlendirmek için sürdürülen birçok çalışma var. Bunlar KKTC’de de uygulanmalı.Turizmi çeşitlendirmek için Ege ve Kayseri Üniversiteleri ile çalışma yapıyoruz. Kıbrıs’ta çok zengin bir gastronomi, tarih ve kültür var” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurgulayan Başyayla, aydınlık bir gelecek için Kıbrıs Türk halkının Anavatanı ile tek yürek olması gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki her ilçenin ayrı bir güzelliğe ve farklı özelliklere sahip olduğunu belirten Başyay la, KKTC’nin tanıtılacağı 2 bölüm için ülkenin doğusundan batısına her bölgesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Başyayla, “Dipkarpaz’dan Güzleyurt’a kadar her yere uzandık. Selim Yeşilpınar, Tanya Kilitkayalı’nın babasıyla bölüm çektik. Kadın kooperatifleriyle bir araya geldik. Ceneviz, Osmanlı, Rum İngiliz, Venedik kültürü karışık burada. Bu ülkede gastronomi de kültürel çeşitlilik gibi zengin. Mutlaka ülkede gastronomi festivalleri düzenlenmeli” dedi.

Turgay Başyayla, Kıbrıs mutfağındaki favori lezzetlerini de anlattı.

Başyayla, “favori Kıbrıs mutfağı lezzetim molehiya ve kolakas. Et ve ot üzerine odaklanan gastronomi var. Balık kültürü çok yaygın değil. Bu da Anadolu mutfağıyla paralel giden bir durum” dedi.