Yazılı basında yer alan kaçak et ile ilgili haberleri değerlendiren Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, “Kaçak et sağlık sorunudur” dedi.

Geçmişte de kaçak et konusunda haberler çıktığını, ancak geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 6 ton 631 kilo donmuş ve paketlenmiş kaçak et ele geçirildiğine işaret Deniz, “Bu büyük bir miktardır ve düşünülüp, çare aranmasını gerektirmektedir” şeklinde konuştu.

Et kaçakçılığının birilerine haksız kazanç sağlamak, devleti zarara uğratmaktan da öte olduğunu söyleyen Deniz, “Kaçak etler ülkemize gerekli sağlık koşullar olmadan girdiğinden dolayı, aynı zamanda bir sağlık sorunudur” iddiasında bulundu.

KTTO Yönetim Kurulu olarak, Kıbrıs Türk halkının sağlığı ile oynanmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Başkan Deniz, “Bu tür kaçakçılık işlerine karışan üyelerimiz varsa, bizler onları ilk fırsatta disiplin kuruluna vereceğiz” dedi ve hükümeti de gerekli tedbirleri almaya davet etti.

Hayvan üreticilerini anladıklarını, onların mağdur edilmesi ve üretimden kopmalarını istemediklerinin altını çizen KTTO Başkanı Turgay Deniz, “Ülkemizde yeterli et yoksa veya çok pahalıysa, bunun çözümü bellidir. Hükümet bir süreliğine etin ithal edilmesine izin vermelidir. Bu yaparken de, kendi et ihtiyacımızı en kısa sürede kendimizin sağlayabilmesi ve etin ucuzlaması için de hayvan üreticilerine gerekli desteği vermelidir” dedi.