Turgay Deniz: KKTC’de şu an yatırım iklimi yok

Haber Kıbrıs ÖZEL

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ülkeye yabancı yatırımcı davet etmeden önce bunun planlamasının yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Turgay Deniz, ülkenin kalkınması için yapancıların KKTC’ye yapması gereken yatırımlar konusunda Haber Kıbrıs’tan Selda İçer’e konuştu.

Ekonomik kalkınmanın yabancı yatırımcı olmadan gerçekleşmeyeceğini anlatan Turgay Deniz, “ Yabancı yatırımcı demek gelip de buradan 3 ev almak demek değildir. Bunun planlamasını yapmak gerekir, hangi sahalarda yatırıma ihtiyaç vardır. Tüm bunları planlamak gerekir” dedi.

Yabancı sermayenin yatırım yapacağı alanlar belirlendikten sonra yatırımcının önündeki engellerin de kaldırılmasının şart olduğunu anlatan Deniz, yabancı yatırımcıların ülkedeki iş insanlarının yapamayacağı alanlara davet edilmesinin önemine işaret etti.

Turizm çeşitlendirilmeli

Turgay Deniz, şu an için ülkede inşaat ve turizm popüler olduğu için yabancı yatırımcının da bu alanlara yatırım yapmayı amaçladığını kaydederek, ülkede özellikle turizmin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Örneğin, ülkemizde otel kalitesinde yaşlı bakım evleri yapılabilir. Yaşlıların sosyalleşecekleri, kaliteli bir yaşam sürecekleri alanlar oluşturulabilir. Bu gibi yerlere yurt dışından da talep olur.Veya, islam ülkelerinden gelenlerin konaklayabileceği, casinoların olmadığı, inanç turizmi için yatırımlar yapılabilir” şeklinde konuşan Deniz, teknoloji alanlarında da ülkeye yabancı yatırımcıların çağırılabileceğini anlattı.

Turgay Deniz, ülkeye Türkiye’den gelen suyla beraber tarım ürünlerinin işlenebilceği yatırımlar yapılabileceğini, meyve sularının konsantresi, enginarların toplanıp değerlendirilmesi gibi yatırımların da yabancılar tarafından ilgi çekici olabileceğini söyledi..

“Yatırım iklimi yok”

Ülkede toplu ulaşımın hemen hemen “yok” noktasında olduğunu anımsatan Ticaret Odası Başkanı, “ İngilizler yüz yıl önce adaya raylı sistem kurdu. Şimdi bizler de önce havaalanına, ardından da Mağusa gibi diğer bölgelere raylı sistem kurabiliriz. Ancak en büyük sorunumuz alt yapı sorunudur. Alt yapının planlı yapılması gerekiyor. Ülkeye her gelen yatırımcı, elektriğe, yollara ve haberlereşmeye bakar. Ne yazık ki biz bunların hepsinde geri aldık. Böyle olunca da ülke yatırım iklimi için uygun olmuyor” dedi.

“Yabancı yatırımcının ülkeye katma değeri olmalı”

Turgay Deniz, ülkede yıllardır turizm dışında bir yabancı yatırımcının neden olmadığını da sordu.

Türkiye Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sürekli yurt dışına gidip yatırımcı çekmeye çalışmasının ülke ekonomisini güçledirmek adına olduğuna işaret eden Başkan Deniz, yabancı yatırımcının ülkeye katma değer katacak kişilerden oluşması gerektiğine vurgu yaptı.

Deniz, “Şu anda kendi yağımızda kavruluyoruz. Kapalı ekonomi içerisinde refah seviyesi yükselmez. Biz ekonomik olarak kalkınmak ve değişen dünyaya hazırlanmak istiyorsak, kısa sürede ekonomimizi büyütmemiz gerekir. Ancak tüm bunların doğru şekilde yönlendirlmesi gerekir”dedi.

Kalkınma planı sürdürülebilir olmalı

Bugünden oturulup ciddi şekilde çalışılmaya başlanması halinde 2-3 yıl içerisinde ülkenin buna hazır olacağına işaret eden Turgay Deniz, “ e- devlet çalışmasını 1996 yılında tartışmaya başladık. Ancak bugün daha tamamlayamadık. Hükümete çağrımız plan projelerin hazırlanıp bir an önce hayata geçirilmesidir” şeklinde konuştu.

Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2021 yılında “ 3 yıllık kalkınma planı” hazırlanarak tüm sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle tartıştıklarını ancak kimsenin referans olarak eline alıp tartışmamasını eleştirdi.

Koalisyon hükümetinin şimdi 5 yıllık bir kalkınma planı hazırlamak için çalışma başlattığını anımsatan Deniz, bu çalışma hazırlanırken tüm kesimlerin görüşünün alınmasını ve hükümetler değişse de uygulanmaya devam etmesini talep etti.

“Ülkede herkes değişim istiyor ama icraata gelince kimse ortada yok” diyen Deniz, var olan yapının sürdürülebilir olmadığını, bu yapıda zenginin daha zengin, fakirin ise daha fakir olduğunu ve herkesin de bundan mutsuz olduğunu vurguladı.