Turgay Deniz'den önemli açıklamalar

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın yeni başkanı bir röportajda, adanın devam eden bölünmesinin ticaret de dahil olmak üzere yaşamın her alanında olumsuz bir etkisi olduğunu söyledi.

Turgay Deniz, sorunun çözülmesine yardımcı olmak için Kıbrıs Ticaret Odası ile birlikte çalıştığını ve karşılıklı olarak faydalı ticaret ilişkilerini ve yeni fırsatları sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği röportajda Deniz, mevcut siyasi ortamın elverişli olmadığını söyledi; "Liderlerin yeniden birleşme müzakereleri üzerinden suçlamalarda bulunmalarıyla ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için yardım istemek zor olurdu." dedi

“Ancak toplantı ve temaslarla devam ediyoruz” dedi. “İşbirliğimizi ilerletebilmek için hazırız ve bekliyoruz.”

Deniz, yeni ortak projelerin ilk fırsatta duyurulacağını söyledi.

Kıbrıslı Türklerin çıkmazdan daha fazla etkilendiğini söyleyen Turgay Deniz Türkiye, ticarete geldiğinde önemli bir oyuncu olduğunu, ancak Kıbrıslı Rum işletmelerin bundan yararlanamayacağını söyledi.

“Kıbrıslı Rumlar, Türkiye ile ticaret yapmanın avantajından yararlanabilirler ancak bunu yapmazlar” dedi.

Deniz, görüşmelerin verimli olması için yeni bir sürecin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

“Görüşmeler aynı şekilde devam ederse sonuç alacağımıza inanmıyorum. Sorunun çözümü ile ilgili farklı yaklaşımlar varsa sonuç kalıcı olur mu? Ben de bilmiyorum. ”

"Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı sürece, ticaretin ve hayatın genel olarak olumsuz yönde etkilendiği açıktı."