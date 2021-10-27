Turgay Erdem ve Beraberindeki Heyet GAÜ’yü Ziyaret Etti

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27/10/2021

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Turgay Erdem ve Beraberindeki Heyet GAÜ’yü Ziyaret Etti

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve beraberindeki heyet Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette GAÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi hakkında bilgiler verildi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede GAÜ bünyesinde bulunan Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi hakkında sunum gerçekleştirilerek detaylı bilgi aktarıldı. Aktarılan bilgilerde, Bursa Nilüfer’de arıcılığın geliştirilmesi için yapılacak uygulamalarda kaynak olarak kullanılacak GAÜ proje merkezinden söz edilirken aynı zamanda merkezde bal üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin akademik olarak ele alındığı ve modern uygulamalarla üreticinin kaynaklarını daha verimli kullanması açısından çalışmaların gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem söz konusu ziyaretin ardından, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar’a ve akademik kadrosuna teşekkür etti.

27/10/2021 11:01
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TAGS: Turgay Erdem, bursa, gaü
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