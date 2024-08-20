Turgut Muslu neden beraat etti! İşte önemli davadan detaylar

Lefkoşa’da bugün kararı açıklanan önemli davada Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi iş insanı Tekin Arhun’a 4 yıl hapis cezası verirken yine aynı davada yargılanan Turizm Bakanlığı’na bağlı Turizm Planlama Dairesi eski Müdürü Turgut Muslu ise hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti.

Turgut Muslu’nun beraati ve yargılanması noktasında bir çok avukat eleştirilerde bulunmuş ve gün içinde yargı sistemini eleştirmişti.

Muslu ne ile suçlanmıştı?

Turgut Muslu; 05.12.2013-13.12.2013 tarihleri arasında, iddia makamınca tespit edilemeyen bir günde; 08.06.2005 tarihli ve 339/2005 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, “KKTC Bafra Turizm Yatırım Bölgesi Pis Su Artırma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi” için müşavir firma olarak atanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) bağlı Türkiyeli firma EBİ’nin hazırladığı aylık çalışma raporlarından; 05.06.2006-07.07.2006 dönemine ait raporun bazı sayfalarında sahteleme yapmakla itham edilmişti.

Tekin Arhun’un sahibi olduğu C&T Construction şirketiyle Kaskon LTD arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açılan aynı projeyle ilgili hukuk davasında (4354/2008 sayılı); 2014 yılında Muslu tarafından emare olarak sunulan bu rapor; Kaskon LTD tarafından “sahtelenmiş” olduğu gerekçesiyle o dönem polise şikâyet edilmişti.

2014 yılında başlayan süreç; tam 7 yıl sürümcemede kalmış, polis ve Savcılık tarafından dava 2021 yılında açılmış ve 2022 yılında da dosya Ağır Ceza’ya havale edilmişti.

Başka bir hukuk davasının içinden doğan bu davanın duruşmaları; Arhun’un ve sahteleme işlemine yardımcı olduğu iddia edilen Muslu’nun itham edilmesiyle 26 Nisan’da başlamış ve her iki sanık da bugünkü karar duruşmasına kadar tutuklu olarak yargılanmıştı.

Muslu beraat etti

Heyet, Turgut Muslu’nun “evrakın sahtelendiğinden haberi olmaması” ve “suça iştirak etmemiş olması” nedeniyle beraatine karar verildiğini açıkladı. (Kamalı Haber)