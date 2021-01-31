Turgut Özal'ın özel doktoru Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın doktoru Op. Dr. Cengiz Aslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından biri olan Cengiz Aslan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Aslan'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.



CENGİZ ASLAN KİMDİR?

Op. Dr Cengiz Aslan 1970 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1976'da Vakıf Gureba Hastanesi Beyin, Omuriik ve Sinir Cerrahisi bölümünü kurdu.

1979 yılında ABD'ye gitti ve Houston'da Baylor College of Medicine'de Nörofizyoloji alanlarında çalışmalar yaptı.

1982'de Houston'da 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ağırlamış ve Özal'ın davet etmesi üzerine Türkiye'ye dönüp özel doktoru olarak görev yapmıştı.

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31/01/2021 22:40