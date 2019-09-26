Turgut yeniden Dumlupınar'da

K-Pet Birinci Ligin şampiyonluk adaylarından Yonpaş Dumlupınar, Gönyeli ile ipleri koparan "Kral" lakaplı golcüsü Turgut Kaçar'ı takıma döndürdü.



Binatlı karşısında attığı golle Gönyeli'nin ilk galibiyetine katkı koyan Turgut Kaçar, dün Yonpaş Dumlupınar ile ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Sedat Devecioğlu'nun, Yonpaş Dumlupınar'ın, Mağusa derbisinde Maraş ile oynayacağı maçta Turgut Kaçar'ı kadroya alması ve gerekirse şans vermesi bekleniyor.



Kaynak: Halkın Sesi

26/09/2019 08:51