Turhan: Akdeniz’de bize sorabilecekleri bir hesap yok

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, denizlerin insanlık tarihindeki önemine değinerek başladığı konuşmasında, artık ülkelerin karadaki potansiyel kadar denizlere de yöneldiğini, en yakın örneğininse Doğu Akdeniz’de yaşandığını aktardı.

Turhan, KKTC’de denizciliği daha ileriye götürmek için KKTC ile çeşitli projeler yapıldığını, 25 KKTC vatandaşından birinin amatör denizci olmasını istediklerini belirtti.

Girne ve Gazimağusa’daki gemi arama-kurtarma çalışmalarının yakın zamanda Karpaz’da da başlayacağı bilgisini veren Turhan, karayolları konusunda TC’de yakalanan başarının aynısını KKTC’de de başarmak istediklerini, dijital dönüşümün aynısını burada da gerçekleştirmek ve posta alanında da ortak başarıyı yakalamak hedefinde olduklarını vurguladı.

Turhan ayrıca Doğu Akdeniz’in bir gerginlik ortamına dönüşmemesi adına TC ve KKTC’nin her türlü iyi niyeti gösterdiğini, Rum Yönetiminin tek yanlı adımları karşısında gerekli uyarıları yaptığının da altını çizerek, Türk tarafının hidrokarbon konusundaki yapıcı önerilerini reddeden, Kıbrıs’ta çözümü istemeyen ve Kıbrıs Türk tarafına verdiği sözleri tutmayanların sorabileceği hiçbir hesap bulunmadığını kaydetti.

“Gemi Kurtaran” römorkörünün Kıbrıs etrafında meydana gelen deniz kazalarına müdahale edeceğini, hem de lojistik destek amaçlı kullanılacağını kaydeden Turhan, GKRY ve destekçilerinin beyhude çabalarının sonuca ulaşamayacağını söyledi.