Turhan Kınalısoy hayatını kaybetti

Sosyal Sigortalar Dairesi Mağusa eski Şube Amirlerinden Turhan Kınalısoy bugün vefat etti.

Namık Kemal Lisesi emekli Müdür Muavinlerinden Firdevs Kınalısoy'un eşi olan Mağusa'nın sevilen simalarından Turhan Kınalısoy'un ölümü Mağusa'da büyük üzüntüye neden oldu. Turhan Kınalısoy yarın (13 Ekim Cumartesi) Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa Kabristanlığında toprağa verilecek.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Kınalısoy ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.