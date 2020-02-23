Turhan’dan casinoların önemine vurgu!

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği'nin Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, casinoların önemine dikkat çekti.

Halkınsesi Gazetesi’ne verdiği röportajda KKTC’deki casinoların, otellerin ana sponsoru olduğunun altını çizen Turhan casinoların otel dolulukları içerisinde yüzde 20 civarı bir yer tuttuğunu ifade etti.

Ercan Turhan, casinonun verdiği destekle otelin yüksek kalitede hizmet sunduğunu ve bu hizmeti otelin boş kalan %80’lik turist bölümüne de gayet makul fiyatlarla sattığını vurguladı.

Ercan Turhan konuşmasına şöyle devam etti: “KKTC’de gerek iş gücü maliyetinin yüksek olması, gerek enerji maliyetlerinin yüksek olması, gerek hemen hemen tüm tüketim mallarının Türkiye’den gelmesi ve gelirken yüksek gümrük vergileri yansıması neticesinde hizmet üretim maliyeti çok yüksektir. Otellerin casinolar olmasa bu hizmetleri mevcut satış fiyatları ile satıp yaşamlarını devam ettirmesi mümkün değildir”

23/02/2020 12:25