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Turist olarak geldi ama gitmedi

 Lapta’da önceki gece devriye gezen bir polis ekibi şüpheli gördüğü zanlı Halil Kılıç’tan kimlik bilgisi isledi.

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08/10/2018
Kamalı Haber

Turist olarak geldi ama gitmedi

Yapılan araştırma sonucu zanlının ülkeye 6 yıl önce geldiğini ve kaçak olarak bulunduğunu tespit etti. Tutuklanan zanlı aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, teminat talebiyle  Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, zanlı Halil Kılıç’ın “KKTC’de ikamet izinsiz” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru zanlının önceki gece Lapta’da devriye gezen polis ekibi tarafından kimlik sorgusuna tabi tutulduğunu söyledi. Kılıç’ın ülkede 6 yıldır kaçak olarak kaldığını tespit ettiklerini ifade eden polis,  zanlının zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek Kılıç’ın 10 günü aşmayacak şekilde Merkezi Cezaevine hükümsüz tutuklu olarak gönderilmesi talebinde bulundu.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının “KKTC’de ikamet izinsiz” suçundan yakalandığını, İşlemlerinin yapılabilmesi için 10 günü geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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TAGS: Halil Kılıç, girne, haber, kıbrıs, turist
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