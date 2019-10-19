Turist Olarak Geldi, Dilencilik Yaptı

Ülkeye Türkiye’den turist olarak gelen ve dilencilik yapan zanlı Sevda Yılmaz yapılan şikâyet üzerine suçüstü yakalanıp bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Sevda Yılmaz’ın 18 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da Gzt. Kemal Aşık Caddesi üzerinde KKTC'de turist olarak bulunduğu sırada ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para dilendiği esnada tespit edildiğini söyledi. Polis suçüstü tutuklanan zanlının tutuklandığını ülkede turist olarak bulunduğunu tespit edildiğini aleyhinde şikâyetçi ifadeleri bulunduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı "ben dilenci değilim buraya tatile geldim paramda var" dedi. Zanlı ayrıca kocası ile kavga ettiğini o esnada orada dolaşırken kendisine âşık olan birinin yanına geldiğini ve ondan karnı aç olması üzerine kendisine çorba ısmarlamasını istediğini ancak dilenmediğini söyledi.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

19/10/2019 12:11