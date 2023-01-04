Turist teknesinde ölüm kalım mücadelesi

Endonezya'da Bali adası açıklarında turist teknesi battı. Denizin ortasında hayatta kalma mücadelesi veren 23 turist ve 6 mürettebat kurtarıldı.

Turistleri taşıyan tekne alabora oldu. Onlarca kişi hayatta kalma mücadelesi verdi.

Kaza, Endonezya'nın Bali adası yakınlarında yaşandı.

Nusa Penida kasabasından Sanur yönüne hareket eden tekne, Bali denizi açıklarında su almaya başladı.

Durumu fark eden yolcular bir bir denize atladı.

Tekne, dakikalar içinde suya gömüldü. Kurtarma çalışmaları sonucu 23 yolcu ve 6 mürettebat denizden çıkarıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Mürettebat, teknenin sert bir nesneye çarparak su aldığını, bu nedenle battığını açıkladı.

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04/01/2023 14:55