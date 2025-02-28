Turist Vizesiyle Geldi, Camilerde Kaldı

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı'nda şüpheli görülerek, derberderlik suçlamasıyla tutuklanan 31 yaşındaki Kayacan Kayış bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Yılmaz Sevdalı mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Sevdalı, 25.02.2025 tarihinde saat 22.50'de Lefkoşa’da, Yiğitler Burcu Parkı yanındaki araç park yeri içerisinde tel örgülerin yanında Kayacan Kayış’ın şüpheli hareketleri sonucunda bir polis ekibi tarafından yapılan üst aramasında tasarrufunda bulundurduğu siyah renk sırt çantası içerisinde “ 3 çift kullanılmamış marka işçi eldiveni, 1 adet yan keski, 1 adet pense, 100 adet yara bandı, 2 adet rulo plaster sargı kiti, 3 adet tırnak makası, 1 adet cımbız ve 1 adet keçeli kırmızı kalem “ tespit edildiğini söyledi. Polis, izahat istendiğinde zanlının kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda izahat verememesi üzerine suçüstü hali gereği tutukladığını açıkladı. Polis memuru, zanlının camilerde yattığı, bir süre otelde kaldığını ancak adres veremediğini dile getirdi. Polis, zanlının 24 Şubat tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını dile getirdi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının 3 gün üst üste yiğitler burcu parkına gittiğini tespit ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç yazısı yazılacağını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Zanlı, talep edilen süreye itiraz ederek, mahkemede şahadet verdi. Zanlı, Türkiye’de hayat pahalı olduğu için KKTC’ye geldiğini, amacının iş bulmak olduğunu öne sürerek, “Limandan giriş yaptım, eğer yanımda bulunan aletler yasaksa neden müdahale etmediler. X-raydan da geçtim. 90 gün vize verdiler, ben 30 gün kalıp iş bakacaktım. 3 gün üst üste Yiğitler Burcu Parkına gitmemin nedeni çay ve kahvenin oradaki kafede daha ucuz olmasıdır. 2 gün camide, bir gün pansiyonda kaldım. Tutuklanmasaydım iş aramaya devam edecektim. Burada hayat şartları daha iyi. Tek amacım yeni bir hayat kurmaktı”dedi.

Zanlı daha sonra savcı Behrat Mavioğlu tarafından sorgulandı. Savcı, buraya geldiğinde cebinde ne kadar para vardı? Diye sordu.Zanlı, 15 bin lira vardı”dedi.

Savcı, üzerinden bin 500 lira çıktı, sen bu parayla ülkeye geldin, 15 bin lirayla değil”dedi.

Zanlı ise 13 bin 500 lirayı gıda, yeme içmeye harcadığını öne sürdü.

Savcı, ülkeye gelince nerede konakladığını sordu, zanlı 2 gün camilerde kaldığını söyledi, savcı ülkeye turist vizesiyle gelip, camilerde kalmanız uygun bir standart değil” dedi.

Zanlı, "Ben yavru vatanıma geldim, iş aramaya geldim ”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)